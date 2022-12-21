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Прокуратура НСО утвердила обвинение жителю поселка Коченева, взявшему заложников

Сегодня, 16:14
Фото: телеграм-канал Прокуратура Новосибирской области
Наркотики сыграли с жителем поселка Коченево злую шутку
26-летний мужчина в наркотическом угаре, взяв в заложники сожительницу и ее малолетнюю дочь, потребовал от приехавших полицейских возбудить уголовное дело на торговца, который продал ему наркотиками. Сегодня прокуратура НСО утвердила ему обвинительное заключение.

Обвинительное заключение по уголовному делу о приобретении и хранении наркотиков, захвате и удержании заложников, а также покушении на убийство утвердила сегодня прокуратура НСО. Об этом сообщается в телеграмм-канале прокуратуры Новосибирской области.

Житель поселка Коченева обвиняется сразу по нескольким статьям: незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ, захват и удержание лица в качестве заложника и покушение на убийство.

Напомним фабулу августовских событий, которые произошли в поселке Коченево.

Обвиняемый купил через интернет наркотики. Находясь в состоянии наркотического опьянения, он силой захватил в заложницы свою сожительницу и, угрожая ее убийством потребовал, чтобы несовершеннолетние дети этой женщины вызвали полицию.  

Затем разбуянившийся мужчина взял в заложники девочку, дочь сожительницы, и угрожая ее убить, потребовал от вошедших в дом сотрудников полиции, чтобы стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении того, кто продал ему наркотики.

Несмотря на присутствие правоохранителей, мужчина попытался убить несовершеннолетнюю заложницу на глазах у ее матери. Но девочка оказала захватчику активное сопротивление и защитилась от клинка рукой, когда злоумышленник попытался ударить ее ножом в грудь.

Полицейские пресекли дальнейшие действия наркомана, он был взят под стражу.

Теперь уголовное дело направят в суд для рассмотрения, как говорят юристы, по существу.  

Ранее сообщалось, что под Новосибирском сельского учителя обвинили в пьяной вечеринке с вейпами и детьми.

 

#Происшествия#Новосибирская область#Прокуратура#Обвинение#УК РФ
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