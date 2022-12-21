Прокуратура НСО утвердила обвинение жителю поселка Коченева, взявшему заложников

Обвинительное заключение по уголовному делу о приобретении и хранении наркотиков, захвате и удержании заложников, а также покушении на убийство утвердила сегодня прокуратура НСО. Об этом сообщается в телеграмм-канале прокуратуры Новосибирской области.
Житель поселка Коченева обвиняется сразу по нескольким статьям: незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ, захват и удержание лица в качестве заложника и покушение на убийство.
Напомним фабулу августовских событий, которые произошли в поселке Коченево.
Обвиняемый купил через интернет наркотики. Находясь в состоянии наркотического опьянения, он силой захватил в заложницы свою сожительницу и, угрожая ее убийством потребовал, чтобы несовершеннолетние дети этой женщины вызвали полицию.
Затем разбуянившийся мужчина взял в заложники девочку, дочь сожительницы, и угрожая ее убить, потребовал от вошедших в дом сотрудников полиции, чтобы стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении того, кто продал ему наркотики.
Несмотря на присутствие правоохранителей, мужчина попытался убить несовершеннолетнюю заложницу на глазах у ее матери. Но девочка оказала захватчику активное сопротивление и защитилась от клинка рукой, когда злоумышленник попытался ударить ее ножом в грудь.
Полицейские пресекли дальнейшие действия наркомана, он был взят под стражу.
Теперь уголовное дело направят в суд для рассмотрения, как говорят юристы, по существу.
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