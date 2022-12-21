atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели детей при пожаре

Сегодня, 14:43
Фото: телеграм-канал СУ СК России по Новосибирской области
Трагедия произошла 20 декабря

В Новосибирске Следственный комитет возбудил дело из-за гибели детей при пожаре

Следственный отдел по Первомайскому району начал расследовать уголовное дело о гибели на пожаре малолетних детей по признакам преступления, предусмотренного статьей105 УК РФ — убийство малолетних.
В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что по данным следствия 20 декабря в многоэтажном доме произошло возгорание квартиры.
При пожаре погибли двухлетний мальчик и годовалая девочка, которые, по предварительным данным, находились без присмотра.
«Следователи совместно с сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания. Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти детей. Проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что взрыв в гаражном кооперативе в Кировском районе Новосибирска заинтересовал следственный комитет.
#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Гибель#Дети
Подпишитесь
Параллельный импорт: чем пугают покупателей продавцы Levi's в Новосибирске
Сегодня, 09:06
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
Вчера, 08:28
В Новосибирске из аптек пропал детский «Нурофен»
Сегодня, 03:17
В Новосибирске с кондуктором автобуса №14 расплатились фальшивой купюрой
Сегодня, 02:46
В Новосибирске IKEA отсудила у мэрии 3 миллиона рублей за аренду
Сегодня, 01:29
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15