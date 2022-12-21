Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели детей при пожаре
Сегодня, 14:43
Фото: телеграм-канал СУ СК России по Новосибирской области
Трагедия произошла 20 декабря
В Новосибирске Следственный комитет возбудил дело из-за гибели детей при пожаре
Следственный отдел по Первомайскому району начал расследовать уголовное дело о гибели на пожаре малолетних детей по признакам преступления, предусмотренного статьей105 УК РФ — убийство малолетних.
В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что по данным следствия 20 декабря в многоэтажном доме произошло возгорание квартиры.
При пожаре погибли двухлетний мальчик и годовалая девочка, которые, по предварительным данным, находились без присмотра.
«Следователи совместно с сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания. Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти детей. Проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что взрыв в гаражном кооперативе в Кировском районе Новосибирска заинтересовал следственный комитет.