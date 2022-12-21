Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели детей при пожаре

«Следователи совместно с сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания. Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти детей. Проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии», — говорится в сообщении.