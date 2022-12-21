Ко второму чтению проекта бюджета Новосибирска на 2023 год в документ была внесена поправка, предусматривающая расходы на поддержку участников спецоперации и их родственников.
"На оказание социальной помощи мобилизованным гражданам и членам их семей и на приобретение специальных товаров и оборудования в соответствие с постановлением правительства Российской Федерации от 3 октября 2022 года…на сумму 90 миллионов рублей. 10 миллионов рублей было направлено ранее, поэтому в итоге на эту статью мы имеем объем на 2023 год 100 миллионов рублей", - сообщил глава бюджетного комитета Кирилл Покровский в ходе сессии горсовета в среду, 21 декабря.
Позже проект бюджета Новосибирска на 2023 год во втором, окончательном чтении, был единогласно одобрен.
При рассмотрении проекта главного финансового документа городе в первом чтении независимые депутаты высказались против трат на нужды Минобороны, предложив направить эти деньги на социальные нужды.
"Из дефицитного городского бюджета брать по запросы для министерства обороны средства на покупку товаров двойного назначения это неправильно. Учитывая, что наш федеральный бюджет тратит деньги куда попало", - заявила депутат Светлана Каверзина.
Ее поддержал депутат Антон Картавин, однако остальные коллеги по депутатскому корпусу в этом вопросе оказались несогласны.