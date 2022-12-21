Новосибирк в 2023 году резко увеличит расходы на поддержку семей мобилизованных

В наступающем году Новосибирск собирается потратить на выплаты мобилизованным и их семьям, а так же на закупку товаров для нужд Минобороны в 9 раз больше, чем в 2022. Возражения отдельных депутатов во внимание не приняли