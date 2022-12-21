В Новосибирске из аптек пропал детский «Нурофен»

«Сейчас почти все болеют, дети и взрослые. Но при этом в аптеках не хватает лекарств. Нет "Нурофена", антибиотиков, даже банальный «Парацетамол» много где отсутствует, а если есть, то по завышенной в 3 раза цене», - рассказала читательница Atas.info Анастасия.
Детский «Нурофена» даже трудно найти в онлайн аптеках города. Этой ситуацией горожане не довольны, ведь обычно именно эти препараты в сезон простуд были в большом запасе.
Сейчас родителям предлагают аналоги. В частности, суспензии «Ибупрофена», которые практически ничем не отличаются, только ценой.
Напомним, ранее представители Минпромторга Новосибирской области сообщали о дефиците антибиотиков. Они пообещали, что до конца текущей недели препарат поступит в аптеки.