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В Новосибирске из аптек пропал детский «Нурофен»

Сегодня, 03:17
Фото: 1MI
Жители Новосибирска пожаловались, что из аптек исчез "Нурофен" для детей
Жители Новосибирска пожаловались на то, что из аптек исчезли детские жаропонижающие сиропы «Нурофен». Им предлагают аналоги по цене выше.
«Сейчас почти все болеют, дети и взрослые. Но при этом в аптеках не хватает лекарств. Нет "Нурофена", антибиотиков, даже банальный «Парацетамол» много где отсутствует, а если есть, то по завышенной в 3 раза цене», - рассказала читательница Atas.info Анастасия.

Детский «Нурофена» даже трудно найти в онлайн аптеках города. Этой ситуацией горожане не довольны, ведь обычно именно эти препараты в сезон простуд были в большом запасе.

Сейчас родителям предлагают аналоги. В частности, суспензии «Ибупрофена», которые практически ничем не отличаются, только ценой.

Напомним, ранее представители Минпромторга Новосибирской области сообщали о дефиците антибиотиков. Они пообещали, что до конца текущей недели препарат поступит в аптеки.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Лекарство#Дефицит#Аптека#Алина Шефер
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