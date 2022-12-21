В Первомайском районе "Тойота" насмерть сбила 62-летнюю женщину

Сегодня на улице Революции, возле дома № 72, автомобиль «Тойота», за рулем которого находился 24-летний водитель, сбил пешехода, переходившего дорогу не на пешеходном переходе.
Об этом сообщил паблик «АСТ-54».
Женщина 1960 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью.
На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что вчера в Новосибирской области 36-летний мужчина погиб в автокатастрофе.