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В Первомайском районе "Тойота" насмерть сбила 62-летнюю женщину

Сегодня, 12:25
В ДТП на улице Революции погибла женщина

В Новосибирске насмерть сбили пенсионерку

Женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода сбила черная "Тойота"

Сегодня на улице Революции, возле дома № 72, автомобиль «Тойота», за рулем которого находился 24-летний водитель, сбил пешехода, переходившего дорогу не на пешеходном переходе.
Об этом сообщил паблик «АСТ-54».
Женщина 1960 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью.
На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что вчера в Новосибирской области 36-летний мужчина погиб в автокатастрофе.

#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Дорога#Сбитая женщина
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