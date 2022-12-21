Вице-спикер горсовета Яковенко обвинил депутата оппозиции в разъедании мозгов

По мнению Яковенко такие вещи медленно, но верно разрушают еще не окрепшие мозги неоформившихся граждан и реализуют руками оппозиции "план Даллеса". Яковенко припомнил Каверзиной и сбор средств для уехавшего из России Бойко. Сергей Бойко - один из бывших руководителей штаба Навального в Новосибирске, сейчас уехал из России и возвращаться не планирует. Недавно стало известно о продаже Бойко квартиры за 9,1 миллионов рублей.