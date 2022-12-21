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Posted 21 декабря 2022, 10:19

Published 21 декабря 2022, 10:19

Modified 21 декабря 2022, 10:21

Updated 21 декабря 2022, 10:21

Вице-спикер горсовета Яковенко обвинил депутата оппозиции в разъедании мозгов

21 декабря 2022, 10:19

Депутат Яковенко обвинил оппозиционного депутата Каверзину в пагубном влиянии

Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко обратил внимание на флаг Новосибирска на столе у оппозиционного депутата Светланы Каверзиной. В этом он увидел излишнее акцентирование на интересах города и медленное разъедание мозгов, а также реализацию "плана Даллеса" руками оппозиции.

Депутат Евгений Яковенко считает небезобидными действия оппозиционных политиков. В частности он привел в пример Светлану Каверзину, которая, по словам Яковенко, говорит, что "федеральные власти замучили наш сибирский регион", и указал на флажок Новосибирска на столе рядом с Каверзиной на заседании горсовета.

По мнению Яковенко такие вещи медленно, но верно разрушают еще не окрепшие мозги неоформившихся граждан и реализуют руками оппозиции "план Даллеса". Яковенко припомнил Каверзиной и сбор средств для уехавшего из России Бойко. Сергей Бойко - один из бывших руководителей штаба Навального в Новосибирске, сейчас уехал из России и возвращаться не планирует. Недавно стало известно о продаже Бойко квартиры за 9,1 миллионов рублей.

#Политика#Общество#Новосибирск#Депутат#Оппозиция#Единая Россия
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