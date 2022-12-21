ВКонтакте запустила совместный просмотр видеоконтента в VK Звонках

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте, VK Видео и VK Звонков:

«Видеоконференции полноценно вошли в нашу жизнь, причём не только в рабочих процессах, но и в личном общении. Мы рады представить новый инструмент, который поможет объединить пользователей, проводить время вместе с родными и друзьями, разнообразить досуг и делиться впечатлениями даже на расстоянии. VK Звонки стирают барьеры и предлагают новые форматы потребления самого разного контента: от фильмов и стримов блогеров до спортивных трансляций и деловых материалов самого широкого профиля. Это кратно расширяет возможности синхронизированной демонстрации контента во время звонков и выводит на новый уровень проведение презентаций или совместных обсуждений планов и результатов в видеоформате».