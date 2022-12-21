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Posted 21 декабря 2022, 14:26

Published 21 декабря 2022, 14:26

Modified 21 декабря 2022, 14:31

Updated 21 декабря 2022, 14:31

Вторая ледовая переправа открылась в Новосибирской области

21 декабря 2022, 14:26
МЧС России по Новосибирской области сообщил, что ледовая трасса в Ордынском районе уже допущена к эксплуатации.

Опубликованный в VK-сообществе учреждения пост уверяет, что специалисты оценили толщину льда, и определили максимальный вес, который сможет выдержать ледовое покрытие — 10 тон. 

Протяженность ледяного пути составит 4,3 километра, дорожная разметка обозначит две полосы движения, каждая по 20 метров шириной. 

Спасательная бригада в составе четырех человек и двух единиц техники будет размещаться на двух постах около трассы. Переправа будет открыта с девяти часов утра до шести часов вечера. 

Вторая ледяная трасса соединит населенные пункты Ордынское и Нижнекаменка. 

МЧС Новосибирской области также напоминает об общих правилах безопасности на переправах. 

«Выезжать на переправы нужно медленно, со скоростью не более 10 км/час. При этом необходимо отстегнуть ремни безопасности, запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим», — предупреждают спасатели.

Ранее Atas.info сообщал об открытии первой переправы в ордынском районе области.

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