Автобус «Новосибирск-Барнаул» врезался в КАМАЗ – среди пострадавших есть дети

По данным ГИБДД региона, авария произошла в 10 часов на трассе недалеко от Искитимского района. Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и протаранил КАМАЗ.
Пассажирский транспорт ехал из Новосибирска в Барнаул. В салоне находились в основном дети. Трое из них пострадали.
«Ехали в автобусе 27 детей и 9 взрослых. Травмы в результате столкновения с грузовым автомобилем получили три школьника в возрасте 10 и 11 лет», - уточнила инспектор отдела пропаганды БДД ГИБДД региона Инна Якобчук.
Она добавила, что автобус выполнял регулярный рейс. Он выехал в Барнаул из аэропорта Толмачево.