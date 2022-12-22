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Автобус «Новосибирск-Барнаул» врезался в КАМАЗ – среди пострадавших есть дети

Сегодня, 05:52
Фото: ГИБДД НСО
Дети пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Новосибирском

Пассажирский автобус с детьми столкнулся с КАМАЗом под Новосибирском

Дети пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Новосибирском утром 22 декабря. Они ехали в Барнаул по Чулымскому тракту.

По данным ГИБДД региона, авария произошла в 10 часов на трассе недалеко от Искитимского района. Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и протаранил КАМАЗ.

Пассажирский транспорт ехал из Новосибирска в Барнаул. В салоне находились в основном дети. Трое из них пострадали.

«Ехали в автобусе 27 детей и 9 взрослых. Травмы в результате столкновения с грузовым автомобилем получили три школьника в возрасте 10 и 11 лет», - уточнила инспектор отдела пропаганды БДД ГИБДД региона Инна Якобчук.

Она добавила, что автобус выполнял регулярный рейс. Он выехал в Барнаул из аэропорта Толмачево.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП
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