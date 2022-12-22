Эксперт: У 10% россиян есть гены, не позволяющие развиться алкоголизму

Она пояснила, что такие же гены присутствуют также у большинства (примерно 79 процентов) граждан Китая и Японии. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Газету.Ru.
По словам Боринской, гены играют немалую роль в переработке этилового спирта, который у некоторых людей быстро трансформируется в ядовитый ацетальдегид, который долго выводится из организма.
Специалист отметила, что такие люди не получают удовольствия от употребления алкоголя и не могут выпить много спиртного из-за защитной комбинации генов. Пациенты с мешающими пить генами, как правило, добиваются больших успехов в сфере образования, резюмировала Светлана Боринская.