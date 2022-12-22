Фото легендарной новосибирки Анжелы было опубликовано в телеграме

«Для тех, кто много слышал, но никогда не видел, встречайте, та самая Анжела», — гласит подпись к фотографии женщины.
На ней известная новосибирска позирует у машины «Ниссан Жук» в боксерских перчатках.
На капоте автомобиля нанесен принт с именем и фамилией женщины, а также с подписью "Новосибирская федерация спорта. Боец смешанных единоборств".
Напомним, что сомнитекльная слава Анжеле пришла благодаря ее сфере деятельности. Предположительно, девушка занимается оказанием платных интим-услуг.
Также отметим, что недавно депутат Горсовета Светлана Каверзина успокаивала новосибирцев, волновавшихся за судьбу легендарной Анжелы.