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Фото легендарной новосибирки Анжелы было опубликовано в телеграме

Сегодня, 10:40
Фото: Телеграм-канал «АСТ-54 Black»
Знаменитая жительница Новосибирска позирует у автомобиля
Телеграм-канал «АСТ-54 Black» опубликовал фотографию знаменитой жительницы Новосибирска.

«Для тех, кто много слышал, но никогда не видел, встречайте, та самая Анжела», — гласит подпись к фотографии женщины. 

На ней известная новосибирска позирует у машины «Ниссан Жук» в боксерских перчатках. 

На капоте автомобиля нанесен принт с именем и фамилией женщины, а также с подписью "Новосибирская федерация спорта. Боец смешанных единоборств". 

Напомним, что сомнитекльная слава Анжеле пришла благодаря ее сфере деятельности. Предположительно, девушка занимается оказанием платных интим-услуг. 

Также отметим, что недавно депутат Горсовета Светлана Каверзина успокаивала новосибирцев, волновавшихся за судьбу легендарной Анжелы. 

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#Новосибирск#Анжела#Телеграм#Фотография#Общество
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