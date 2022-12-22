atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Минздрав назвал причину дефицита детских жаропонижающих в Новосибирска

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI
Названы причины дефицита провтивоспалительных препаратов в Новосибирске

Омбудсмен рассказала почему в новосибирских аптеках нет "Нурофена" и "Панадола"

Минздрав и Минпромторг заявили, что дистрибьюторы противовоспалительных препаратов «Панадол» и «Нурофен» из Франции и Великобритании ограничили поставки лекарств в Россию.

О сокращении импорта детских лекарств написала в телеграм-канале детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.  

По ее словам, в ответе на запрос о причинах отсутствия жаропонижающих препаратов на полках новосибирских аптек, Минздрав и Минпромторг сослались на ограничение поставок препаратов из-за рубежа. 

Также омбудсмен отметила, что аптечные сети увеличат объемы закупок аналогов указанных препаратов — «Парацетамол» и «Ибупрофен». Подобные меры должны не допустить дефицита жаропонижающих в Новосибирске. 

Отметим, что причиной обращения омбудсмена стали жалобы жителей Новосибирска на то, что из аптек исчезли детские жаропонижающие сиропы «Нурофен».

Автобус «Новосибирск-Барнаул» врезался в КАМАЗ – среди пострадавших есть дети
Узнать подробнее
#Новосибирск#Жаропонижающие препараты#Надежда Болтенко#Дефицит#Бизнес#Политика
Подпишитесь
Параллельный импорт: чем пугают покупателей продавцы Levi's в Новосибирске
Вчера, 09:06
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
20 декабря 08:28
Силовики из Москвы задержали начальника ОБЭП Центрального района Новосибирска Умерова
Сегодня, 08:30
В Новосибирске спасли женщину с балкона горящей квартиры на Ватутина
Сегодня, 08:16
В Новосибирске назвали возраст самого зрелого жениха 2022 года
Сегодня, 04:44
В Новосибирск прилетел самолет из Намангана с задержкой в три дня
Сегодня, 04:23