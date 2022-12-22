Минздрав назвал причину дефицита детских жаропонижающих в Новосибирска

О сокращении импорта детских лекарств написала в телеграм-канале детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.
По ее словам, в ответе на запрос о причинах отсутствия жаропонижающих препаратов на полках новосибирских аптек, Минздрав и Минпромторг сослались на ограничение поставок препаратов из-за рубежа.
Также омбудсмен отметила, что аптечные сети увеличат объемы закупок аналогов указанных препаратов — «Парацетамол» и «Ибупрофен». Подобные меры должны не допустить дефицита жаропонижающих в Новосибирске.
Отметим, что причиной обращения омбудсмена стали жалобы жителей Новосибирска на то, что из аптек исчезли детские жаропонижающие сиропы «Нурофен».