«Призрачная карта» банка «Открытие» стала одной из лучших на рынке

В пятерку популярных карт по выдачам также вошли супергерои «Чудо-женщина» и «Супермен», которые заказали более тысячи клиентов банка. Карты с ними оформляли не только молодые люди, но и представители более старшего поколения. Так, карты с «Чудо-женщиной» оказались популярными среди клиентов в возрасте 28-37 лет (23%) и 38-47 лет (38%), а «Супермен» стал наиболее востребован у клиентов в возрасте 28-37 лет (38%).