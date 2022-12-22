Редакция “Новых известий” составила топ лучших политтехнологов в России

Анализ на первом этапе проходил с 15 ноября по 7 декабря текущего года и был осуществлен при помощи методик очного и заочного анкетирования.
На первом этапе в итоговой выборке оказалось 212 анкет экспертов в области политконсультирования и штатных партийных политтехнологов, а также заказчиков политконсультантов. Информацией поделились Новые известия.
Второй этап, проведенный с 8 по 19 декабря, принес исследователям еще 124 анкеты, из которых 5 отбраковали. В результате в выборку вошла 331 анкета.
Некоторые победители в ряде субъектов РФ на федеральном уровне уже были включены в топы некоторых категорий. Комиссия приняла решение не создавать дублирующие списки в региональном масштабе. Несколько политтехнологов, не имеющих четкой привязки по территории, пополнили сразу несколько списков.
В Центральном федеральном округе особо отметили заслуги Игоря Копылова, Антона Садкина, Александра Асафова, Сергея Тарасьянца и Андрея Ищенко.
Среди политтехнологов Приволжского федерального округа эксперты признали самыми достойными результаты работы Веры Леоновой, Владимира Кудашова, Сергея Кудлая, Юлии Трофимовской (Бачикало) и Владимира Андреева.
В Северо-Западном федеральном округе в числе лучших эксперты назвали Валентина Бианки, Алексея Высоцкого, Ингу Бурикову, Льва Павлючкова и Петра Бычкова.
По Северо-Кавказскому федеральному округу в пятерку победителей включили Андрея Прилатова, Марата Едзоева, Антона Исаева, Алексея Батаева и Артура Насонова.
В топ-5 по Южному федеральному округу вошли Роман Базиков, Станислав Крутянский, Сергей Смирнов, Алексей Шевченко и Николай Петропавловский.
В Уральском федеральном округе особым вниманием отметили деятельность Кирилла Истомина, Константина Киселева, Сергея Сарычева, Аксаны Пановой и Алексея Швайгерта.
Число лидеров по Сибирскому федеральному округу пополнилось именами Марии Сергеевой, Михаила Пальчика, Валерия Смородникова, Владимира Титенкова и Михаила Халуги.
Лучшими на Дальнем Востоке признали Андрея Пономарева, Ильи Митькина (Спокойнова), Даниила Ермилова, Алексея Васильева и Романа Моложона.
Список лидеров новых российских субъектов пополнился благодаря активности Дмитрия Чайки, Александра Малькевича, Евгения Купцова, Максима Шугалея и Игоря Резникова.
В редакции “Новых известий” планируют ежегодно пересматривать рейтинг лучших политтехнологов России.