Редакция “Новых известий” составила топ лучших политтехнологов в России

Некоторые победители в ряде субъектов РФ на федеральном уровне уже были включены в топы некоторых категорий. Комиссия приняла решение не создавать дублирующие списки в региональном масштабе. Несколько политтехнологов, не имеющих четкой привязки по территории, пополнили сразу несколько списков.