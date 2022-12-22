atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Редакция “Новых известий” составила топ лучших политтехнологов в России

Сегодня, 06:50
Фото: pxhere.com
В издании “Новые известия” подготовили рейтинговые списки экспертов в области политтехнологий. Выбор лучших политтехнологов страны осуществлялся на основе мнений специалистов. Отборочные исследования проводились по шести категориям.

Анализ на первом этапе проходил с 15 ноября по 7 декабря текущего года и был осуществлен при помощи методик очного и заочного анкетирования.

На первом этапе в итоговой выборке оказалось 212 анкет экспертов в области политконсультирования и штатных партийных политтехнологов, а также заказчиков политконсультантов. Информацией поделились Новые известия.

Второй этап, проведенный с 8 по 19 декабря, принес исследователям еще 124 анкеты, из которых 5 отбраковали. В результате в выборку вошла 331 анкета.

Некоторые  победители в ряде субъектов РФ на федеральном уровне уже были включены в топы некоторых категорий. Комиссия приняла решение не создавать дублирующие списки в региональном масштабе. Несколько политтехнологов, не имеющих четкой привязки по территории, пополнили сразу несколько списков. 

В Центральном федеральном округе особо отметили заслуги Игоря Копылова, Антона Садкина, Александра Асафова, Сергея Тарасьянца и Андрея Ищенко.

Среди политтехнологов Приволжского федерального округа эксперты признали самыми достойными результаты работы Веры Леоновой, Владимира Кудашова, Сергея Кудлая, Юлии Трофимовской (Бачикало) и Владимира Андреева. 

В Северо-Западном федеральном округе в числе лучших эксперты  назвали Валентина Бианки, Алексея Высоцкого, Ингу Бурикову, Льва Павлючкова и Петра Бычкова. 

По Северо-Кавказскому федеральному округу в пятерку победителей включили Андрея Прилатова, Марата Едзоева, Антона Исаева, Алексея Батаева и Артура Насонова. 

В топ-5 по Южному федеральному округу вошли Роман Базиков, Станислав Крутянский, Сергей Смирнов, Алексей Шевченко и Николай Петропавловский. 

В Уральском федеральном округе особым вниманием отметили деятельность Кирилла Истомина, Константина Киселева, Сергея Сарычева, Аксаны Пановой и Алексея Швайгерта.

Число лидеров по Сибирскому федеральному округу пополнилось именами Марии Сергеевой, Михаила Пальчика, Валерия Смородникова, Владимира Титенкова и Михаила Халуги. 

Лучшими на Дальнем Востоке признали Андрея Пономарева, Ильи Митькина (Спокойнова), Даниила Ермилова, Алексея Васильева и Романа Моложона. 

Список лидеров новых российских субъектов пополнился благодаря активности Дмитрия Чайки, Александра Малькевича, Евгения Купцова, Максима Шугалея и Игоря Резникова.

В редакции “Новых известий” планируют ежегодно пересматривать рейтинг лучших политтехнологов России.

Подпишитесь
Параллельный импорт: чем пугают покупателей продавцы Levi's в Новосибирске
Вчера, 09:06
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
20 декабря 08:28
В Новосибирске из аптек пропал детский «Нурофен»
Вчера, 03:17
В Новосибирске с кондуктором автобуса №14 расплатились фальшивой купюрой
Вчера, 02:46
В Новосибирске IKEA отсудила у мэрии 3 миллиона рублей за аренду
Вчера, 01:29
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15