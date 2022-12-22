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Уходящий год подарил региону две уникальные природные зоны

Сегодня, 16:21
Фото: телеграм-канал Минприроды НСО
Две особо охраняемые природные территории - такой статус получили Караканский бор и лесопарк Синягина

В 2022 году НСО обрел еще две уникальные природные территории

Сегодня заместитель министра природных ресурсов и экологии Юрий Марченко рассказал на пресс-конференции об итогах работы, направленной на защиту особо охраняемых природных территорий.

"В этом году статус особо охраняемой природной территории регионального значения обрел Караканский бор. Придание такого статуса позволит упорядочить рекреационную деятельность, а также снизить нагрузку, которую она оказывает. А именно — захламление и замусоривание его территории. Сейчас мы создаем государственное учреждение с целью управления природным парком, которое будет проводить работы по обустройству территории, в том числе и по обустройству постов охраны», — цитирует пресс-служба слова замминистра Юрия Марченко.
Чиновник напомнил, что посещение Караканского парка по-прежнему бесплатное за исключением туристических объектов и временных лагерей.
Вторая уникальная зона —  лесопарк имени Синягина, который находится в Краснообске. Территория, созданная Ираклием Ивановичем полвека назад, теперь обрела большое научное, культурное и природоохранное значение.
В планах у минприроды еще два объекта, которые также могут стать особо охраняемой природной зоной. Это лесной парк «Заельцовский бор» и лесоболотный комплекс «Сказочный», который расположен в Советском районе Новосибирска.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область заключила контракты на выполнение работ по ликвидации свалок в Пашино и Барабинске.

#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Лесопарк#Бор
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