Уходящий год подарил региону две уникальные природные зоны

"В этом году статус особо охраняемой природной территории регионального значения обрел Караканский бор. Придание такого статуса позволит упорядочить рекреационную деятельность, а также снизить нагрузку, которую она оказывает. А именно — захламление и замусоривание его территории. Сейчас мы создаем государственное учреждение с целью управления природным парком, которое будет проводить работы по обустройству территории, в том числе и по обустройству постов охраны», — цитирует пресс-служба слова замминистра Юрия Марченко.

Чиновник напомнил, что посещение Караканского парка по-прежнему бесплатное за исключением туристических объектов и временных лагерей.

Вторая уникальная зона — лесопарк имени Синягина, который находится в Краснообске. Территория, созданная Ираклием Ивановичем полвека назад, теперь обрела большое научное, культурное и природоохранное значение.

В планах у минприроды еще два объекта, которые также могут стать особо охраняемой природной зоной. Это лесной парк «Заельцовский бор» и лесоболотный комплекс «Сказочный», который расположен в Советском районе Новосибирска.