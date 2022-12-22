В Новосибирске назвали возраст самого зрелого жениха 2022 года

Свадьбу в 2022 году в Новосибирской области сыграли 20 643 пары. Среди них были самые пожилые жених и невеста, их возраст Atas.info назвали в управлении по делам ЗАГС региона.

«Самому возрастному жениху на момент заключения брака исполнилось 94 года. Сколько лет его невесте нам неизвестно. Но была в этом году другая женщина, которая вышла замуж в 83 года», - рассказали по запросу Atas.info в ведомстве. Также известно, что в 2022-м свадьбу сыграли несколько новосибирцев в возрасте 16 лет. Всего в брачный союз вступили 20 643 пары. «Мужчины чаще женятся в возрасте 25 лет. Женщины – в 24-25. Ещё несколько лет назад средний возраст молодоженов был ниже на 2-3 года», - добавили в ЗАГСе. Напомним, в 2022 году число бракосочетаний в Новосибирской области выросло в 2 раза из-за частичной мобилизации. Молодые могли зарегистрировать союз за сутки. Ах эта свадьба! Количество бракосочетаний удвоилось на фоне мобилизации Узнать подробнее