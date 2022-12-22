В Новосибирске спасли женщину с балкона горящей квартиры на Ватутина

Жильцы позвонили пожарным, когда заметили, как густой дым валит из окна соседки на 3 этаже. Прибывшие на место спасатели увидели на балконе женщину. Она кричала и просила о помощи.
«Сибирячка не успела сама выбежать из горящей квартиры. Жилище быстро окутало дымом – это отрезало ей путь к выходу. До прибытия пожарных диспетчер гарнизона по телефону координировала ее действия. Потом они с помощью автолестницы спустили ей вниз», - рассказал замначальника ГУ МЧС Новосибирской области Вадим Кацуба.
Также из задымленного подъезда дома специалисты вывели двух жильцов с 5 этажа. Никто не пострадал. Причину пожара устанавливают.
Напомним, ранее на пожаре в квартире жилого дома в Новосибирске погибли двое малышей. За ними должна была следить няня, но она вышла в салон красоты. Виновного в трагедии ищут следователи.