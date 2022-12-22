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В Новосибирске спасли женщину с балкона горящей квартиры на Ватутина

Сегодня, 08:16
Фото: ГУ МЧС НСО
Жительницу пятиэтажного дома на Ватутина, 51 в Новосибирске спасли на пожаре
Жительницу пятиэтажного дома на Ватутина, 51 в Новосибирске спасли на пожаре 22 декабря. Огнеборцы эвакуировали ее на улицу с балкона горящей квартир, сообщает ГУ МЧС региона.

Жильцы позвонили пожарным, когда заметили, как густой дым валит из окна соседки на 3 этаже. Прибывшие на место спасатели увидели на балконе женщину. Она кричала и просила о помощи.

«Сибирячка не успела сама выбежать из горящей квартиры. Жилище быстро окутало дымом – это отрезало ей путь к выходу. До прибытия пожарных диспетчер гарнизона по телефону координировала ее действия. Потом они с помощью автолестницы спустили ей вниз», - рассказал замначальника ГУ МЧС Новосибирской области Вадим Кацуба.

Также из задымленного подъезда дома специалисты вывели двух жильцов с 5 этажа. Никто не пострадал. Причину пожара устанавливают.

Напомним, ранее на пожаре в квартире жилого дома в Новосибирске погибли двое малышей. За ними должна была следить няня, но она вышла в салон красоты. Виновного в трагедии ищут следователи.

 

В Новосибирске два малыша погибли от удушья при пожаре в квартире
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар
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