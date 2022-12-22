В Новосибирской области ищут трех мужчин – двое пропали в 2022 году, один 5 лет назад

Сергей Стариков (25 лет) бесследно пропал в Колыванском районе региона в феврале 2022-го. Также его 61-летний земляк Анатолий Плотников числится в розыске.
Мужчины ушли из дома и не вернулись. О них забеспокоились родственники. Они обратились к волонтерам и в полицию, но результатов поиски ещё не дали.
Ещё дольше ищут Сергея Калугина (52 года) из Новосибирска. Он не выходит на связь с 2017 года. Правоохранители так и не вышли на его след.
ГУ МВД Новосибирской области просит все, кто что-либо знает о пропавших позвонить по телефонам: +7 996 376-37-36, +7 961 875-78-91.
Напомним, 20 декабря в Новосибирске пропал 57-летний мужчина. Он ушел вечером за дочерью, которая посещала подготовительные занятия в секции, но её не забрал, и домой не вернулся.