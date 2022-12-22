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В Новосибирской области ищут трех мужчин – двое пропали в 2022 году, один 5 лет назад

Сегодня, 05:37
Фото: ГУ МВД Новосибирской области
Полиция продолжает поиски трех новосибирцев, которые бесследно пропали

Трех без вести пропавших мужчин ищут в Новосибирской области

Полиция продолжает поиски трех новосибирцев, о местонахождении которых неизвестно уже довольно давно. Один пропал 5 лет назад, двое других в этом году.

Сергей Стариков (25 лет) бесследно пропал в Колыванском районе региона в феврале 2022-го. Также его 61-летний земляк Анатолий Плотников числится в розыске.

Мужчины ушли из дома и не вернулись. О них забеспокоились родственники. Они обратились к волонтерам и в полицию, но результатов поиски ещё не дали.

Ещё дольше ищут Сергея Калугина (52 года) из Новосибирска. Он не выходит на связь с 2017 года. Правоохранители так и не вышли на его след.

ГУ МВД Новосибирской области просит все, кто что-либо знает о пропавших позвонить по телефонам: +7 996 376-37-36, +7 961 875-78-91.

Напомним, 20 декабря в Новосибирске пропал 57-летний мужчина. Он ушел вечером за дочерью, которая посещала подготовительные занятия в секции, но её не забрал, и домой не вернулся.

В Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропал 57-летний мужчина
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал
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