В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до весны

«В регионе сохраняется режим повышенной готовности. Он продлен до 28 февраля 2023 года», - гласит в документе.
Напомним данную меру ввели из-за пандемии коронавируса в Новосибирской области 18 марта 2020 года. Этот режим продлевали несколько раз в течение двух лет.
В этом году отменили только масочный режим. Его сделали рекомендательным.
Об очередном продлении режима повышенной готовности просил ранее губернатора глава регионального Роспотребнадзора Алексей Щербатов. Он отмечал, что в декабре ежедневно растет число заболевших коронавирусом, ОРВИ и гриппом.