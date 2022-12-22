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В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до весны

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
Из-за COVID-19 в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности
Из-за COVID-19 в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности. Постановление за подписью и.о. губернатора Владимира Знаткова появилось на сайте правительства региона.
«В регионе сохраняется режим повышенной готовности. Он продлен до 28 февраля 2023 года», - гласит в документе.

Напомним данную меру ввели из-за пандемии коронавируса в Новосибирской области 18 марта 2020 года. Этот режим продлевали несколько раз в течение двух лет.

В этом году отменили только масочный режим. Его сделали рекомендательным.

Об очередном продлении режима повышенной готовности просил ранее губернатора глава регионального Роспотребнадзора Алексей Щербатов. Он отмечал, что в декабре ежедневно растет число заболевших коронавирусом, ОРВИ и гриппом.

В Новосибирске заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 50%
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Коронавирус#Заболеваемость
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