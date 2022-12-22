В Новосибирской области смертность превысила рождаемость в 2022 году

«За год регистрировали 35 016 актов о смерти жителей Новосибирской области. Родились за этот период 24 778 человек», - рассказали Atas.info в ведомстве.
Такие данные приводит ЗАГС за 11 месяцев с начала этого года. За этот период многие новосибирцы успели переболеть гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Причиной некоторых случаев гибели людей стало тяжелое течение болезни.
Напомним, ранее в отделении областного ЗАГС рассказали о том, сколько лет самым пожилым жениху и невесте. Также стало известно, в каком возрасте чаще женятся молодые.