В Новосибирской области смертность превысила рождаемость в 2022 году

Число смертей в 2022 году в Новосибирской области перевалило за 35 000. Это почти на 40% больше показателя рождаемости, сообщили Atas.info в управлении по делам ЗАГС региона.

«За год регистрировали 35 016 актов о смерти жителей Новосибирской области. Родились за этот период 24 778 человек», - рассказали Atas.info в ведомстве. Такие данные приводит ЗАГС за 11 месяцев с начала этого года. За этот период многие новосибирцы успели переболеть гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Причиной некоторых случаев гибели людей стало тяжелое течение болезни. Напомним, ранее в отделении областного ЗАГС рассказали о том, сколько лет самым пожилым жениху и невесте. Также стало известно, в каком возрасте чаще женятся молодые. В Новосибирске назвали возраст самого зрелого жениха 2022 года Узнать подробнее