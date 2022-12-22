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В Новосибирской области смертность превысила рождаемость в 2022 году

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
Число смертей в 2022 году в Новосибирской области перевалило за 35 000
Число смертей в 2022 году в Новосибирской области перевалило за 35 000. Это почти на 40% больше показателя рождаемости, сообщили Atas.info в управлении по делам ЗАГС региона.
«За год регистрировали 35 016 актов о смерти жителей Новосибирской области. Родились за этот период 24 778 человек», - рассказали Atas.info в ведомстве.

Такие данные приводит ЗАГС за 11 месяцев с начала этого года. За этот период многие новосибирцы успели переболеть гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Причиной некоторых случаев гибели людей стало тяжелое течение болезни.

Напомним, ранее в отделении областного ЗАГС рассказали о том, сколько лет самым пожилым жениху и невесте. Также стало известно, в каком возрасте чаще женятся молодые.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Рождаемость#Смерть#Загс#Алина Шефер
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