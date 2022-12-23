Баланин: Жители Запорожской и Херсонской областей смогут оформить полисы ОМС

По словам Ильи Баланина, благодаря наличию у населения Запорожской и Херсонской областей цифровых полисов ОМС появляется возможность получать бесплатную медицинскую помощь как в регионах проживания, так и по всей России в рамках действия программы государственных гарантий предоставления населению бесплатной врачебной помощи в медучреждениях, которые являются частью структуры ОМС.