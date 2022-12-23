Баланин: Жители Запорожской и Херсонской областей смогут оформить полисы ОМС

Как сообщает newstracker.ru, церемония подписания соответствующих соглашений была организована в Москве.
По словам Ильи Баланина, благодаря наличию у населения Запорожской и Херсонской областей цифровых полисов ОМС появляется возможность получать бесплатную медицинскую помощь как в регионах проживания, так и по всей России в рамках действия программы государственных гарантий предоставления населению бесплатной врачебной помощи в медучреждениях, которые являются частью структуры ОМС.
Временно исполняющий обязанности главы Запорожья Евгений Балицкий рассказал про заключенную 23 декабря официальную договоренность о сотрудничестве области и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подчеркнув, насколько важна доступная каждому гражданину качественная медицинская помощь.
Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что в регионе будет проделана серьезная работа, итогом которой должно стать вхождение области в правовое поле РФ, и на этом фоне соглашение о строительстве территориальных фондов ОМС можно считать значимым шагом.
В начале следующего года в Запорожье и Херсонской области стартует деятельность по учреждению территориальных фондов и выдаче цифровых полисов ОМС населению.
Ранее подобные документы о сотрудничестве подписали председатель ФОМС и врио глав ДНР и ЛНР.