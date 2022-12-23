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Баланин: Жители Запорожской и Херсонской областей смогут оформить полисы ОМС

Сегодня, 17:41
Фото: Пресс-служба ФОМС
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Илья Баланин и временно исполняющие обязанности губернаторов Запорожской и Херсонской областей заключили договор о совместной работе по учреждению территориальных фондов и выдаче полисов ОМС населению новых территорий.

Как сообщает newstracker.ru, церемония подписания соответствующих соглашений была организована в Москве.

 

По словам Ильи Баланина, благодаря наличию у населения Запорожской и Херсонской областей цифровых полисов ОМС появляется возможность получать бесплатную медицинскую помощь как в регионах проживания, так и по всей России в рамках действия программы государственных гарантий предоставления населению бесплатной врачебной помощи в медучреждениях, которые являются частью структуры ОМС.

 

Временно исполняющий обязанности главы Запорожья Евгений Балицкий рассказал про заключенную 23 декабря официальную договоренность о сотрудничестве области и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подчеркнув, насколько важна доступная каждому гражданину качественная медицинская помощь.

 

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что в регионе будет проделана серьезная работа, итогом которой должно стать вхождение области в правовое поле РФ, и на этом фоне соглашение о строительстве территориальных фондов ОМС можно считать значимым шагом.

 

В начале следующего года в Запорожье и Херсонской области стартует деятельность по учреждению территориальных фондов и выдаче цифровых полисов ОМС населению.

 

Ранее подобные документы о сотрудничестве подписали председатель ФОМС и врио глав ДНР и ЛНР.

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