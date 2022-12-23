Банк «Открытие» выдал населению и бизнесу Новосибирска 16 млрд рублей

С января по ноябрь 2022 года банк выдал населению и бизнесу региона кредитов на 16 млрд рублей, только за последние два месяца объем выдач увеличился почти на 6 млрд рублей. Самую большую долю в выдачах составили кредиты малому и среднему бизнесу – 7,7 млрд рублей. Выдачи розничных кредитов составили 6,6 млрд рублей. В том числе, 2,5 млрд рублей пришлось на ипотеку, 2,4 млрд - на кредиты наличными, 1,7 млрд – на автокредиты (на 21% больше, чем за тот же период годом ранее). Кредитных карт за 11 месяцев было выдано в полтора раза больше, чем годом ранее – 12 тысяч штук, зарплатных карт - более 18 тысяч штук.