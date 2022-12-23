Банк «Открытие» выдал населению и бизнесу Новосибирска 16 млрд рублей

Такие данные в рамках итоговой пресс-конференции представил новосибирским журналистам управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов.
С января по ноябрь 2022 года банк выдал населению и бизнесу региона кредитов на 16 млрд рублей, только за последние два месяца объем выдач увеличился почти на 6 млрд рублей. Самую большую долю в выдачах составили кредиты малому и среднему бизнесу – 7,7 млрд рублей. Выдачи розничных кредитов составили 6,6 млрд рублей. В том числе, 2,5 млрд рублей пришлось на ипотеку, 2,4 млрд - на кредиты наличными, 1,7 млрд – на автокредиты (на 21% больше, чем за тот же период годом ранее). Кредитных карт за 11 месяцев было выдано в полтора раза больше, чем годом ранее – 12 тысяч штук, зарплатных карт - более 18 тысяч штук.
С начала года кредитный портфель банка «Открытие» в регионе вырос на 13% - до 52,4 млрд рублей. Наибольшую долю в нем составили кредиты крупному бизнесу – 21,7 млрд рублей (рост на 34%). Выросли также портфели по кредитным картам – на 45%, до 828 млн рублей, автокредитам – на 21%, до 1,7 млрд рублей, и ипотеке – на 10%, до 10,5 млрд рублей.
Объем привлеченных средств от населения и бизнеса по итогам 11 месяцев 2022 года составил 62,8 млрд рублей, за последние два месяца он увеличился более чем на 8 млрд рублей.
«Во главу угла мы ставим качественное обслуживание клиентов и выстраивание с ними доверительных взаимоотношений. И, как это наглядно показывают результаты нашей работы, такой подход находит отклик у клиентов: выбирая продукты банка «Открытие» среди множества других предложений, они голосуют за них «ногами». Именно это составляет основу роста нашего бизнеса в регионе и обеспечивает оптимистичные планы на 2023 год. На данный момент практически по всем продуктам банк входит в пятерку лидеров в регионе», - поделился Вячеслав Брюханов.