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Posted 23 декабря 2022, 11:22

Published 23 декабря 2022, 11:22

Modified 9 января 2023, 07:46

Updated 9 января 2023, 07:46

Добровольцы уходят в зону СВО

Депутат Госдумы от НСО Дмитрий Савельев уезжает в зону СВО добровольцем

23 декабря 2022, 11:22
Фото: 1MI. Добровольцы уходят в зону СВО

В зону СВО отправляется добровольцем депутат Госдумы Дмитрий Савельев

По информации из Законодательного собрания Новосибирской области, на которую ссылается издание «Сибкрай», депутат ГД РФ от НСО Дмитрий Савельев станет бойцом батальона «Вега», который собирает вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.

Предполагается, что депутат Государственной думы Дмитрий Савельев отправится в зону спецоперации  в начале следующего года.
Кроме него, в состав батальона также войдут добровольцами уже упомянутый Андрей Панферов и депутат Городского совета Евгений Яковенко.

Ранее сообщалось, что часть бойцов батальона «Вега» на днях отправились в зону спецоперации. Об этом рассказал вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

#Новосибирск#Новосибирская область#Депутат#СВО#Доброволец
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