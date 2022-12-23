Депутат Госдумы от НСО Дмитрий Савельев уезжает в зону СВО добровольцем

Предполагается, что депутат Государственной думы Дмитрий Савельев отправится в зону спецоперации в начале следующего года.

Кроме него, в состав батальона также войдут добровольцами уже упомянутый Андрей Панферов и депутат Городского совета Евгений Яковенко.