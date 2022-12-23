Депутат Госдумы от НСО Дмитрий Савельев уезжает в зону СВО добровольцем

Posted 23 декабря 2022, 11:22
Published 23 декабря 2022, 11:22
Modified 9 января 2023, 07:46
Updated 9 января 2023, 07:46
Предполагается, что депутат Государственной думы Дмитрий Савельев отправится в зону спецоперации в начале следующего года.
Кроме него, в состав батальона также войдут добровольцами уже упомянутый Андрей Панферов и депутат Городского совета Евгений Яковенко.
Ранее сообщалось, что часть бойцов батальона «Вега» на днях отправились в зону спецоперации. Об этом рассказал вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.