Директора театра «Красный факел» Александра Кулябина отправили в отставку

Posted 23 декабря 2022, 04:44
Published 23 декабря 2022, 04:44
Modified 23 декабря 2022, 04:47
Updated 23 декабря 2022, 04:47
Информацию о том, что директор театра Александр Кулябин ушел с поста, подтвердили изданию «Сибкрай» несколько источников, а также пресс-служба театра. В Министерстве культуры официально информацию еще не прокомментировали. Директором «Красного факела» Александр Кулябин был с 1999 года.
Известно, что Кулябин ушел с должности директора вынужденно. Причины неизвестны. Поводом для отставки могло стать интервью, которое недавно дал Кулябин-младший радиостанции США. В эфире американской радиостанции, он негативно высказался о спецоперации. Россию он покинул в марте.
Ранее из репертуара исчезли спектакли режиссера Тимофея Кулябина – сына руководителя театра. Имя режиссера даже убрали с сайта.