Директора театра «Красный факел» Александра Кулябина отправили в отставку

Информацию о том, что директор театра Александр Кулябин ушел с поста, подтвердили изданию «Сибкрай» несколько источников, а также пресс-служба театра. В Министерстве культуры официально информацию еще не прокомментировали. Директором «Красного факела» Александр Кулябин был с 1999 года.