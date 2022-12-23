Новосибирские полицейские ищут водителя, сбившего пенсионерку на ул. Аксенова

“По предварительной информации, неустановленный водитель на территории Первомайского района, на автомобиле "Хонда Одиссей" двигался по улице Аксенова, в сторону улицы Героев Революции и в пути следования у дома №206 по улице Первомайской совершил наезд на пешехода”, - говорится в пресс-релизе ведомства.