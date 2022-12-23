Новосибирские полицейские ищут водителя, сбившего пенсионерку на ул. Аксенова

“По предварительной информации, неустановленный водитель на территории Первомайского района, на автомобиле "Хонда Одиссей" двигался по улице Аксенова, в сторону улицы Героев Революции и в пути следования у дома №206 по улице Первомайской совершил наезд на пешехода”, - говорится в пресс-релизе ведомства.
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, уточнили в полиции. Там добавили, что водитель доставил пострадавшую в больницу и скрылся.
Стражи порядка призывают всех, кто знает подробности ДТП, в частности может назвать человека, управлявшего “Хондой”, сообщить эту информацию в дежурную часть полка, телефоны: 8(383) 232-23-51, 8(383) 232-23-21.
Ранее в Искитиме рядом с женской консультацией попала под колеса будущая мама, водитель так же скрылся.