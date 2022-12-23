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Новосибирские полицейские ищут водителя, сбившего пенсионерку на ул. Аксенова

Сегодня, 15:41
Фото: ГУ МВД по НСО
Водитель и пострадавшая в больнице
ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску разыскивает водителя, который утром 22 декабря на улице Аксенова наехал на 62-летнюю пенсионерку.

“По предварительной информации, неустановленный водитель на территории Первомайского района, на автомобиле "Хонда Одиссей" двигался по улице Аксенова, в сторону улицы Героев Революции и в пути следования у дома №206 по улице Первомайской совершил наезд на пешехода”, - говорится в пресс-релизе ведомства.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, уточнили в полиции. Там добавили, что водитель доставил пострадавшую в больницу и скрылся.

Стражи порядка призывают всех, кто знает подробности ДТП, в частности может назвать человека, управлявшего “Хондой”, сообщить эту информацию в дежурную часть полка, телефоны: 8(383) 232-23-51, 8(383) 232-23-21.

Ранее в Искитиме рядом с женской консультацией попала под колеса будущая мама, водитель так же скрылся.

Три ребенка получили травмы в результате ДТП в Искитимском районе НСО
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#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Водитель#Розыск
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