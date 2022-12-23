Новосибирца наградили медалью за спасение детей во время бомбежки на СВО

Как сообщает «Северная газета», враги забросали с вертолета бомбами деревню Старый Робск. Там находились 40 детей. И благодаря нашим бойцам, в частности Черненко, их удалось безопасно эвакуировать.
Сибиряк проявил отвагу – он вызвался добровольцем на эвакуацию детей. Слаженные действия солдат позволили вывести детей из зоны бомбежки так, чтобы никто не пострадал. Черненко наградили за это медалью.
Известно, что Павел родом из Здвинского района. Он сам многодетный отец. Его жена и трое детей проживают в Новосибирске и ждут его возвращения домой.