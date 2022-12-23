«Открытие Авто»: сибирские автовладельцы готовы приобрести автомобиль за границей

Но подавляющее большинство готовы к подобной покупке только в том случае, если цена окажется существенно ниже, чем на нашем рынке, а заказ будет сделан у компании-посредника. При этом количество желающих приобрести авто за рубежом выросло в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, когда возможность приобретения машины за границей рассматривал всего лишь каждый пятый опрошенный.