Показ «Аватар: Путь воды» стартовал в Новосибирске: где купить билет и смотреть

Показ культовой фантастической картины прошел в кинотеатре, расположенном в Калининском районе Новосибирска. Его легко найти так, как в этом районе он один.
Имя организатора показа Atas.info не сообщили. Это событие и название кинотеатра решили держать в секрете, чтобы не спровоцировать ажиотаж.
«Зал для показа фильма у нас арендовали. Его можно посмотреть сегодня. А билет купить в телеграмм-канале «На большом экране НСК. Нужно написать сообщение», - рассказали представители кинотеатра.
Цена билета на Аватар: Путь воды» - 300-310 рублей. Стоит отметить, новосибирцы очень активно их разбирают даже сейчас. Также в этом секретном кинотеатре смотрят новые «Монстры на каникулах» и «Черную пантеру».