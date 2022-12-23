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Показ «Аватар: Путь воды» стартовал в Новосибирске: где купить билет и смотреть

Сегодня, 05:25
Фото: Кинопоиск
Премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоялась в Новосибирске

В Новосибирске начали показывать фильм «Аватар: Путь воды» в кинотеатре

Премьера фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» состоялась в Новосибирске 22 декабря. Atas.info узнал, в каком кинотеатре его можно посмотреть и как забронировать места.

Показ культовой фантастической картины прошел в кинотеатре, расположенном в Калининском районе Новосибирска. Его легко найти так, как в этом районе он один.

Имя организатора показа Atas.info не сообщили. Это событие и название кинотеатра решили держать в секрете, чтобы не спровоцировать ажиотаж.

«Зал для показа фильма у нас арендовали. Его можно посмотреть сегодня. А билет купить в телеграмм-канале «На большом экране НСК. Нужно написать сообщение», - рассказали представители кинотеатра.

Цена билета на Аватар: Путь воды» - 300-310 рублей. Стоит отметить, новосибирцы очень активно их разбирают даже сейчас. Также в этом секретном кинотеатре смотрят новые «Монстры на каникулах» и «Черную пантеру».

 

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Кинотеатр#Фильм
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