Сколько стоит зумер: молодые россияне оценили свои профессиональные навыки

«Треть молодых россиян (35%) планируют оплачивать дополнительное образование за счет сбережений, около половины — с помощью кредитов (25%) или поддержки семьи (22%). Не все могут найти нужную сумму, поэтому высока доля заемных средств. Но если ежегодно сберегать, формируя капитал на образование для себя и своих детей, можно обойтись и без кредитов. «Росгосстрах Жизнь» создала для этого удобные продукты. Они просты и понятны, обеспечивают доходность на уровне банковского депозита, позволяют получить дополнительный доход в виде налогового вычета, а также обладают надежной финансовой защитой. С помощью этих продуктов можно без рисков сформировать необходимый капитал, в том числе, для оплаты образования. Минимальный годовой взнос — от 50 000 рублей. Благодаря оплате взносов в рассрочку, не нужно вносить крупную сумму сразу, а можно двигаться к своей цели поступательно», — говорит руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.