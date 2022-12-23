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Таксист вытащил с того света упавшего в канализационный люк новосибирца

Сегодня, 02:44
Фото: ВК/АСТ-54
В эту яму упал мужчина

В Новосибирске таксист спас упавшего в канализационный люк парня

В Новосибирске произошел необычный инцидент со спасением парня: молодой человек упал в открытый люк. Все могло завершиться более плачевно, если бы не таксист.

Все произошло поздно ночью на улице Героев Революции. Как говорится в публикации ВК-группы «АСТ-54», водитель такси проезжал мимо и случайно заметил руку, которая торчала из-под земли.

Автомобилист незамедлительно побежал и увидел, что мужчина тянул руку из люка. Оказалось, что сибиряк упал в открытый канализационный люк и получил серьезные травмы при падении.

Автор поста утверждает, что молодой человек сначала подавал признаки жизнь, но после его вырвало, и он перестал дышать. Очевидцы начали вызывать скорую.

Таксист приступил к массажу сердца и вернул «парня с того света». Скорая помощь приехала в течение часа. Сейчас ничего неизвестно о состоянии молодого человека.

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Напомним, что в Бердске рабочий упал в яму с кипятком. Он проводил ремонт теплотрассы, но в один момент сорвался. Пострадавшего доставили в больницу. У него ожоги.

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск
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