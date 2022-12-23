Таксист вытащил с того света упавшего в канализационный люк новосибирца

Все произошло поздно ночью на улице Героев Революции. Как говорится в публикации ВК-группы «АСТ-54», водитель такси проезжал мимо и случайно заметил руку, которая торчала из-под земли.
Автомобилист незамедлительно побежал и увидел, что мужчина тянул руку из люка. Оказалось, что сибиряк упал в открытый канализационный люк и получил серьезные травмы при падении.
Автор поста утверждает, что молодой человек сначала подавал признаки жизнь, но после его вырвало, и он перестал дышать. Очевидцы начали вызывать скорую.
Таксист приступил к массажу сердца и вернул «парня с того света». Скорая помощь приехала в течение часа. Сейчас ничего неизвестно о состоянии молодого человека.
Напомним, что в Бердске рабочий упал в яму с кипятком. Он проводил ремонт теплотрассы, но в один момент сорвался. Пострадавшего доставили в больницу. У него ожоги.