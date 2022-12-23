В Бердске прокуратура и Следком начали проверки из-за коммунального ЧП
Сегодня, 12:58
Фото: 1MI
Трагедия произошла в Бердске на улице Ушакова
В НСО правоохранители подключились к коммунальному ЧП - работник МУПа упал в кипяток
Прокуратура Бердска и региональный СК СУ РФ организовали собственные проверки после того, как в работник местного коммунального предприятия упал в яму с кипятком.
По данным прокуратуры, установлено, что с 16.00 22 декабря до 3 часов ночи 23 декабря работники МУП «Комбинат бытовых услуг» устраняли дефект на трубопроводе в теплокамере, расположенной в районе 12-го дома на улице Ушакова.
К трем часам ночи дефект был устранен, теплоснабжение и горячая вода в 18 многоквартирных домах были восстановлены.
Во время аварийных работ сотрудник МУП «КБУ» получил термические ожоги и был доставлен в ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница».
«По данному факту СО по г. Бердску СУ СК РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой прокуратурой города будет дана оценка законности и обоснованности принятого процессуального решения», — сообщает телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».
Следственные органы СКР по НСО проводят по факту получения телесных повреждений работником МУП доследственную проверку .
«Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе проведения доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ответственных за соблюдение требований по охране труда на предприятии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает телеграм-канал «СУ СК России по Новосибирской области».
Ранее сообщалось, что в Новосибирске начали проверку после падения бабушки в яму с кипятком.