В Бердске прокуратура и Следком начали проверки из-за коммунального ЧП

По данным прокуратуры, установлено, что с 16.00 22 декабря до 3 часов ночи 23 декабря работники МУП «Комбинат бытовых услуг» устраняли дефект на трубопроводе в теплокамере, расположенной в районе 12-го дома на улице Ушакова.