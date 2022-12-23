В Искитиме сбили на пешеходном переходе беременную женщину

"(Женщина - прим. ред.), которая 22.12 сбила беременную женщину на пешеходном переходе около здания женской консультации и уехала с места ДТП, надеюсь что жизнь тебя нагнет еще хуже", - сообщает ВК-паблик "Подслушано в Искитиме".