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В Искитиме сбили на пешеходном переходе беременную женщину

Сегодня, 14:17
Фото: 1MI
скорая помощь
Будущая мама попала под колеса на пешеходном переходе в Искитиме Новосибирской области.

"(Женщина - прим. ред.), которая 22.12 сбила беременную женщину на пешеходном переходе около здания женской консультации и уехала с места ДТП, надеюсь что жизнь тебя нагнет еще хуже", - сообщает ВК-паблик "Подслушано в Искитиме".

Как рассказали очевидцы в комментариях к посту, пострадавшую доставили в больницу, туда же приехали полицейские.

"Смысла заявление писать не было, марку машины и номер человек не запомнил, а камеры от ближайших зданий не достают", - посетовал Святослав.

Судя по комментариям ДТП произошло возле женской консультации на Линейной улице.

Ранее автобус, который перевозил 27 детей, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

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#Новосибирская область#Искитим#ДТП
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