В Искитиме сбили на пешеходном переходе беременную женщину

"(Женщина - прим. ред.), которая 22.12 сбила беременную женщину на пешеходном переходе около здания женской консультации и уехала с места ДТП, надеюсь что жизнь тебя нагнет еще хуже", - сообщает ВК-паблик "Подслушано в Искитиме".
Как рассказали очевидцы в комментариях к посту, пострадавшую доставили в больницу, туда же приехали полицейские.
"Смысла заявление писать не было, марку машины и номер человек не запомнил, а камеры от ближайших зданий не достают", - посетовал Святослав.
Судя по комментариям ДТП произошло возле женской консультации на Линейной улице.
Ранее автобус, который перевозил 27 детей, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.