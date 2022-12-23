В Новосибирске демонтирован мост, упав с которого заживо сварился человек

"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования органом местного самоуправления демонтирован возведенный жителями самодельный мост, ливневый коллектор огорожен металлическим забором, установлены предупреждающие знаки", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Там добавили, что уголовно-процессуальная проверка по факту ЧП, которую проводят органы предварительного расследования продолжается. Прокуратура взяла ход проверки под контроль.
Трагедия произошла 17 декабря в районе домов № 291 и 289 по улице Тульской. 37-летний новосибирец возвращался домой из магазина и сорвался вниз с самодельного моста.