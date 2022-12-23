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В Новосибирске демонтирован мост, упав с которого заживо сварился человек

Сегодня, 08:49
Фото: Прокуратура НСО
демонтаж моста через кипяток
Новосибирская прокуратура потребовала от администрации Ленинского района Новосибирска демонтировать самодельный мост, с которого упал человек и сварился заживо в кипящем ливневом стоке.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования органом местного самоуправления демонтирован возведенный жителями самодельный мост, ливневый коллектор огорожен металлическим забором, установлены предупреждающие знаки", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там добавили, что уголовно-процессуальная проверка по факту ЧП, которую проводят органы предварительного расследования продолжается. Прокуратура взяла ход проверки под контроль.

Трагедия произошла 17 декабря в районе домов № 291 и 289 по улице Тульской. 37-летний новосибирец возвращался домой из магазина и сорвался вниз с самодельного моста.

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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Мост#Кипяток#Демонтаж
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