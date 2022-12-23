В Новосибирске из-за места подрались пассажиры автобуса №203

Инцидент произошел накануне, утром 22 декабря. Один буйный пассажир начал ругаться за место в салоне. Когда его не нашел, выместил всю злость на кондукторе.
"Мужчина кричал, что устал и хочет сесть. Кондуктор пыталась его утихомирить – она не собиралась уступать ему свое место так, как он не беременный, не пожилой и не с ребенком", - рассказал Atas.info очевидец Алексей.
Из-за дебошира пришлось внепланово остановить автобус. А при попытке его выгнать досталось кулаком по лицу сибиряку, который встал на защиту кондуктора.
Между мужчинами завязалась драка и в неё втянулись некоторые другие пассажиры – пытались их разнять. В итоге, зачинщика выгнали из автобуса №203.