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В Новосибирске из-за места подрались пассажиры автобуса №203

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI
Уставший после работы житель Новосибирска устроил драку в автобусе №203
Уставший после работы житель Новосибирска устроил драку в автобусе №203. Мужчина требовал, чтобы ему уступили место.

Инцидент произошел накануне, утром 22 декабря. Один буйный пассажир начал ругаться за место в салоне. Когда его не нашел, выместил всю злость на кондукторе.

"Мужчина кричал, что устал и хочет сесть. Кондуктор пыталась его утихомирить – она не собиралась уступать ему свое место так, как он не беременный, не пожилой и не с ребенком", - рассказал Atas.info очевидец Алексей.

Из-за дебошира пришлось внепланово остановить автобус. А при попытке его выгнать досталось кулаком по лицу сибиряку, который встал на защиту кондуктора.

Между мужчинами завязалась драка и в неё втянулись некоторые другие пассажиры – пытались их разнять. В итоге, зачинщика выгнали из автобуса №203.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Автобус#Драка#Алина Шефер
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