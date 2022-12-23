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В Новосибирске сроки строительства шести школ перенесли на 2023 год

Сегодня, 03:24
Фото: 1MI
Сроки возведения шести школ сдвинули в Новосибирске на следующий год
Сроки возведения шести школ сдвинули в Новосибирске на следующий год. Сейчас проект проходит госэкспертизу.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Минобразования региона, недавно подписали дополнительный акт о переносе сроков. Документы находятся на государственной экспертизе.

Ведомство предполагает, что положительное заключение на школу по улице Николая Сотникова они получат со дня на день. По остальным в начале 2023 года.

Только после они получат разрешение на строительство школ. А пока концессионеры готовят площадку, закупают нужные материалы, проводят дороги для техники.

Школы появятся на улицах Большой, Татьяны Снежиной, Спортивной, Виктора Шевелева, Пролетарской и Николая Сотникова. На проект потратят около 6,5 млрд рублей.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Строительство
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