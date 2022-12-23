В Новосибирске сроки строительства шести школ перенесли на 2023 год

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Минобразования региона, недавно подписали дополнительный акт о переносе сроков. Документы находятся на государственной экспертизе.
Ведомство предполагает, что положительное заключение на школу по улице Николая Сотникова они получат со дня на день. По остальным в начале 2023 года.
Только после они получат разрешение на строительство школ. А пока концессионеры готовят площадку, закупают нужные материалы, проводят дороги для техники.
Школы появятся на улицах Большой, Татьяны Снежиной, Спортивной, Виктора Шевелева, Пролетарской и Николая Сотникова. На проект потратят около 6,5 млрд рублей.