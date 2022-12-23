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В Новосибирске трое мужчин избили слепую пенсионерку и убили ее сына

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
Троих новосибирцев будут судить за избиение пожилой женщины и убийство ее сына
Троих жителей Новосибирска будут судить за избиение пожилой женщины и убийство ее сына. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Как уточнили в ведомстве, жестокое преступление сибиряки совершили в июне 2022 года. Двое мужчин (29 и 35 лет) вломились в квартиру слепой пенсионерки и начали избивать тростью её 55-летнего сына. Когда он скончался, они взялись за его мать.

«Женщине 85 лет. Она получила от преступников 21 удар и выжила. В какой-то момент они оставили её в покое, принялись выносить из её квартиры имущество и деньги. А потом сбежали», - рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Коновалова.

Оказалось, что за несколько дней до этого инцидента один из фигурантов с другим 37-летним подельником приходили в дом к потерпевшим. Тогда они забрали у них 20 000 рублей.

Правоохранители уже собрали улики по этому делу. Материалы отправили в суд.

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