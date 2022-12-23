В Новосибирске трое мужчин избили слепую пенсионерку и убили ее сына

Как уточнили в ведомстве, жестокое преступление сибиряки совершили в июне 2022 года. Двое мужчин (29 и 35 лет) вломились в квартиру слепой пенсионерки и начали избивать тростью её 55-летнего сына. Когда он скончался, они взялись за его мать.