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Водитель Subaru разбился в автокатастрофе с грузовиком под Новосибирском

Сегодня, 02:42
Фото: ГИБДД НСО
Водитель Subaru разбился в автокатастрофе с грузовиком под Новосибирском

Под Новосибирском 35-летний водитель Subaru погиб в ДТП с грузовиком

Водитель Subaru погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Новосибирской области 23 декабря. Его пассажиры получили травмы, сообщает ГИБДД региона.

Минувшей ночью 35-летний мужчина за рулем Subaru Legacy ехал по трассе Р-254 «Иртыш». Он решил перестроиться в ряду, выехал на встречную полосу и там врезался в грузовой автомобиль.

На месте ДТП водитель скончался. С ним в салоне находились трое товарищей. Они вызвали скорую помощь и их с травмами увезли в Барабинскую ЦРБ.

Напомним, 22 декабря в аварию попал рейсовый автобус под Новосибирском. Он врезался в грузовик КАМАЗ. На нем ехали 27 детей из Толмачево в Барнаул. Трое из них в результате аварии пострадали. Следователи СУ СКР региона начали проверку.

Автобус «Новосибирск-Барнаул» врезался в КАМАЗ – среди пострадавших есть дети
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#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб
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