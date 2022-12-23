Водитель Subaru разбился в автокатастрофе с грузовиком под Новосибирском

Минувшей ночью 35-летний мужчина за рулем Subaru Legacy ехал по трассе Р-254 «Иртыш». Он решил перестроиться в ряду, выехал на встречную полосу и там врезался в грузовой автомобиль.
На месте ДТП водитель скончался. С ним в салоне находились трое товарищей. Они вызвали скорую помощь и их с травмами увезли в Барабинскую ЦРБ.
Напомним, 22 декабря в аварию попал рейсовый автобус под Новосибирском. Он врезался в грузовик КАМАЗ. На нем ехали 27 детей из Толмачево в Барнаул. Трое из них в результате аварии пострадали. Следователи СУ СКР региона начали проверку.