Водитель Subaru разбился в автокатастрофе с грузовиком под Новосибирском

Напомним, 22 декабря в аварию попал рейсовый автобус под Новосибирском. Он врезался в грузовик КАМАЗ. На нем ехали 27 детей из Толмачево в Барнаул. Трое из них в результате аварии пострадали. Следователи СУ СКР региона начали проверку.