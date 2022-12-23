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За получение взятки задержан сотрудник полиции райотдела Новосибирска

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI
Взятка

В МВД назвали размер взятки по делу начальника Центрального ОБЭП в Новосибирске

Сотрудники следственного отдела подозревают полицейского в получении 500-тысячной взятки от организаторов игорной деятельности в Новосибирске.

Делом о взятке занимается Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ.

«Взятка предназначалась за незаконное бездействие и общее покровительство лиц, занимающихся незаконной игорной деятельностью на территории областного центра», — говорится в сообщении телеграм-канала СУ СК России по Новосибирской области.

Также правоохранители расследуют уголовное дело по факту дачи взятки. По данному эпизоду привлекаются к ответственности два жителя Новосибирска, которые выступили в этой истории взяткодателями.

По ходатайству следователя СК всем подозреваемым избрали меру общую пресечения — заключение под стражу.

Расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу. 

Ранее сообщалось, что сотрудники регионального управления ФСБ задержали руководителя ГКУ «ЦОДД» Вячеслава Трещева, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере

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#Криминал#Общество#Новосибирск#Взятка#Следком#Задержание
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