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Двоих детей сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Место ДТП
Двое 12-летних мальчиков попали под колеса на пешеходном переходе в Новосибирске, их доставили в больницу.

"В 14:56 (10:56 мск), по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем KIA Rio совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал пешеходного светофора", - сообщает ТАСС со ссылкой на новосибирское управление ГИБДД.

В ведомстве добавили, что пострадали мальчики 2010 года рождения. Дети госпитализированы с различными травмами. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Накануне в Искитиме Новосибирской области рядом с женской консультацией сбили будущую маму - также на пешеходном переходе.

Три ребенка получили травмы в результате ДТП в Искитимском районе НСО
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#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Дети#ДТП
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