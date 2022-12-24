Двоих детей сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

"В 14:56 (10:56 мск), по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем KIA Rio совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал пешеходного светофора", - сообщает ТАСС со ссылкой на новосибирское управление ГИБДД.