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Новосибирцы стоят в очереди, чтобы прокатиться на самом длинном катке на набережной

Сегодня, 13:27
Фото: atas.info
Каток на Михайловской набережной протянулся от парка "Городское начало" до пристани.

Самый длинный каток длиной 1300 метров открыли на набережной реки Обь в Новосибирске

Сегодня 24 декабря в 19.00 на Михайловской набережной торжественно открыли каток, который считается самым длинным. Прокатиться по льду можно от парка "Городское начало" до пристани "Речной вокзал" - длина ледового покрытия составляет 1300 метров. Вход со своими коньками бесплатно.

Желающие первыми прокатиться по льду самого длинного катка выстроились в огромную очередь на Михайловской набережной. В 19.00 часов после торжественного открытия катка на сцене начался концерт, Деды Морозы закружили детей и взрослых в хороводе, а все, кто уже успел надеть коньки, наконец-то вышли на лед.

Переобуться можно в специально обустроенной юрте. Вход со своими коньками бесплатно. Работает несколько пунктов проката коньков - для взрослых час проката стоит 180 рублей, для детей - 130 рублей. Также в наличии специальные рамки для тех, кто неуверенно чувствует себя на льду - их можно взять в прокат за 100 рублей в час. Защитное обмундирование в виде шлема обойдется в 50 рублей в час. Вещи и обувь можно оставить в кабинке за 80 рублей.

Каток на Михайловской набережной заработал 24 декабряКаток на Михайловской набережной заработал 24 декабря
Каток на Михайловской набережной заработал 24 декабря
Фото: atas.info

Мероприятия Новогодней столицы очень разнообразны, сегодня по улицам города устроили забег полуголые Деды Морозы.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новый год#Дети#Каток#Дед Мороз
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