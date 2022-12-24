Желающие первыми прокатиться по льду самого длинного катка выстроились в огромную очередь на Михайловской набережной. В 19.00 часов после торжественного открытия катка на сцене начался концерт, Деды Морозы закружили детей и взрослых в хороводе, а все, кто уже успел надеть коньки, наконец-то вышли на лед.
Переобуться можно в специально обустроенной юрте. Вход со своими коньками бесплатно. Работает несколько пунктов проката коньков - для взрослых час проката стоит 180 рублей, для детей - 130 рублей. Также в наличии специальные рамки для тех, кто неуверенно чувствует себя на льду - их можно взять в прокат за 100 рублей в час. Защитное обмундирование в виде шлема обойдется в 50 рублей в час. Вещи и обувь можно оставить в кабинке за 80 рублей.
Мероприятия Новогодней столицы очень разнообразны, сегодня по улицам города устроили забег полуголые Деды Морозы.