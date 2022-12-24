atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Три человека погибли, один в больнице - итог смертельного ДТП в Новосибирской области

Сегодня, 03:29
Фото: Телеграм канал Госавтоинспекции Новосибирской области
Смертельное ДТП - в автомобиле "Ниссан" трое погибших

Мужчина и две женщины погибли в аварии - автомобиль выехал на встречную полосу в НСО

Около 5 утра 24 декабря на трассе Р-254 "Иртыш" водитель, двигаясь на автомобиле Nissan Cefiro в направлении города Омска выехал на встречную полосу на 1361 км и столкнулся с автомобилем Toyota Nadia. В результате столкновения три человека, находившиеся в автомобиле Nissan Cefiro, погибли.

По предварительным данным водитель автомобиля Nissan Cefiro совершал обгон, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся на встречной полосе с автомобилем Toyota Nadia. При столкновении погиб мужчина 1966 года рождение - водитель автомобиля Nissan Cefiro и две женщины, находившиеся в этом автомобиле, их возраст устанавливается. Водитель Toyota Nadia - мужчина 1985 года рождения, находится в больнице, у него сотрясение мозга и переломы ног. Авария произошла в Коченевском районе Новосибирской области, на месте работают сотрудники ГИБДД, причины ДТП выясняются.

В Новосибирске ищут водителя, который 22 декабря сбил пенсионерку на ул. Аксенова.

#Ольга Храмушкина#Общество#Транспорт#Новосибирская область#ДТП#Погиб#Авария
Подпишитесь
Показ «Аватар: Путь воды» стартовал в Новосибирске: где купить билет и смотреть
Вчера, 05:25
Чем запомнился новосибирцам Кулябин: самое интересное о директоре «Красного факела»
Вчера, 08:32
Кому не надо переходить на новое единое пособие на детей - когда старое выгоднее?
Вчера, 04:37
В Новосибирске силовики задержали начальника Центрального ОБЭП: в чем его обвиняют
Вчера, 01:47
Больше Омска и Тюмени. На дороги Новосибирская область получит миллиарды рублей
Вчера, 07:26
Новый год и МЧМ: ТОП самых громких отмен-2022 в Новосибирске
22 декабря 09:12