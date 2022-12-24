По предварительным данным водитель автомобиля Nissan Cefiro совершал обгон, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся на встречной полосе с автомобилем Toyota Nadia. При столкновении погиб мужчина 1966 года рождение - водитель автомобиля Nissan Cefiro и две женщины, находившиеся в этом автомобиле, их возраст устанавливается. Водитель Toyota Nadia - мужчина 1985 года рождения, находится в больнице, у него сотрясение мозга и переломы ног. Авария произошла в Коченевском районе Новосибирской области, на месте работают сотрудники ГИБДД, причины ДТП выясняются.