Новосибирский ЦУГАЭТ опубликовал данные об изменениях стоимости перевозки пассажиров в маршрутных такси.

После повышения стоимости с 23 декабря проезд по маршруту №13 от Главного Вокзала до ост. Учительская стоит 30 рублей.

От пос. Клюквенный до Ботанического жилмассива можно будет доехать за 35 руб. на маршрутном такси №87. Такая же стоимость на маршрутах № 38 от остановки «Вокзал «Новосибирск-Главный» до остановки Магазин «Золотая Нива» и № 90 от «Цветущей Плющихи» до «Волейбольного центра».

Маршруты №8 от Автопорта Калининский до магазина «Золотая Нива» и №24 от мкр-н «Стрижи» до «Цветущей Плющихи» стоят 40 рублей.

Проезд по маршруту «с/х Левобережный - Радиостанция № 5» на маршрутке №10 стоит после повышения 40 рублей.

Проезд в маршрутном такси № 18 «Биатлонный комплекс» - Мкр-н «Чистая Слобода» и маршрутном такси №19 от Заельцовского парка до ПАТП-9 с 24 декабря стоит 40 рублей.

Стоимость проезда 40 рублей установлена еще на ряд маршрутов, по которым ходят маршрутные такси №14, 29, 29А, 44 и 44А, 45, 54, 63.

Перевозчики «Автоальянс» и «Автолига» с 23 декабря подняли стоимость проезда в маршрутном такси №25 от Заельцовского парка до мкрн «Стрижи» до 45 рублей.

Самая дорогая стоимость проезда в маршрутном такси №65 установлена ООО «ПАТП-1118» по маршруту «Метро «Заельцовская» - ул. Лобачевского» в размере 50 рублей.

С пятницы 23 декабря по всему городу Новосибирску минимальная стоимость проезда в троллейбусах, трамваях, автобусах и метро увеличилась до 30 рублей.