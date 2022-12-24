В Новосибирске из-за схода снега с крыши пострадал 8-летний ребенок

“Предупредите детей об опасности схода снега с крыш и падения наледи, проведите с ними беседу, научите ребенка смотреть не только под ногами, но и над головой. Если вы обнаружили большое скопление снежных отложений на крыше вашего дома, обратитесь в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение”, - такие рекомендации дает МЧС по Новосибирской области.