В Новосибирске из-за схода снега с крыши пострадал 8-летний ребенок

Информацию об этом инциденте была впервые опубликована 24 декабря в VK-сообществе “МЧС России Новосибирская область”.
В тексте сообщения спасатели предупреждали новосибирцев об опасности схода снега с городских крыш.
Случай восьмилетнего ребенка МСЧ приводили как пример последствий неубранной кровли. Полученные травмы и настоящие состояние ребенка в тексте сообщения не освещаются.
Спасатели уточняют, что травмоопасная ситуация усугубляется резким перепадом температур, провоцирующем сход снежных масс с городской кровли.
“Предупредите детей об опасности схода снега с крыш и падения наледи, проведите с ними беседу, научите ребенка смотреть не только под ногами, но и над головой. Если вы обнаружили большое скопление снежных отложений на крыше вашего дома, обратитесь в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение”, - такие рекомендации дает МЧС по Новосибирской области.
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