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В Новосибирске из-за схода снега с крыши пострадал 8-летний ребенок

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI
Падение снега с крыш может привести к травмам
22 декабря в Калининском районе города с крыши пятиэтажки сошел снег и упал на юного новосибирца.

Информацию об этом инциденте была впервые опубликована 24 декабря в VK-сообществе “МЧС России Новосибирская область”. 

В тексте сообщения спасатели предупреждали новосибирцев об опасности схода снега с городских крыш. 

Случай восьмилетнего ребенка МСЧ приводили как пример последствий неубранной кровли. Полученные травмы и настоящие состояние ребенка в тексте сообщения не освещаются. 

Спасатели уточняют, что травмоопасная ситуация усугубляется резким перепадом температур, провоцирующем сход снежных масс с городской кровли. 

“Предупредите детей об опасности схода снега с крыш и падения наледи, проведите с ними беседу, научите ребенка смотреть не только под ногами, но и над головой. Если вы обнаружили большое скопление снежных отложений на крыше вашего дома, обратитесь в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение”, - такие рекомендации дает МЧС по Новосибирской области.

Ранее в Бердске 42-летний сотрудник МУП упал в траншею с кипятком.

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#Новосибирская область#МЧС#Снег#Крыши#Происшествия#Город
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