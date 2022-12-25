Астрологический прогноз на 2023 год для знаков Зодиака: самые коварные даты

Каждый год обладает своим настроением, своей энергетикой. С астрологической точки зрения, грядущий год станет одним из ярких и судьбоносных за последнее время, как для государства, так и для граждан. Это время, когда многие найдут себя, утвердятся в выбранном пути или кардинально поменяют жизнь.
«Первая половина года выдастся напряженной. Зима и весна в разных событийных вариантах не придадут нам оптимизма. Январь и Февраль 2023 будет успешен для Стрельцов, Рыб, Овна, Скорпиона, Близнецов и Раков. Однако, на уровне страны, уже с 27 февраля мы станем свидетелями больших перемен, не всегда приятных», - рассказала Богданова.
Также по словам астролога, период февраль-март ознаменуется новыми запретами и различными проверками на разных уровнях. В марте следует пристально следить за своим здоровьем. Особенно в период с 3-10 марта. В это время даже случайная халатность может привести к необратимым последствиям.
Также, в марте эксперт советуют быть осторожнее в путешествиях. Это время природных катаклизмов, связанных с огнем и водой. Особенно это касается Рыб, Овнов, Скорпионов.
12 апреля - самый мощный счастливый день в году - Королевское соединение Солнце-Юпитер. Загадываем желания, проводим разные ритуалы на успех и деньги.
«А 29 апреля астрологи называют днем "улыбка Фортуны". Купите в этот день лотерейный билетик», - сообщает Юлия Богданова.
Опасный период ждет нас в мае с 12.05.23 по 22.05.23. В это время старайтесь не бывать в местах большого скопления людей, не планируйте перелеты или дальние поездки на авто. В это же время не стоит рисковать деньгами и вкладываться в сомнительные финансовые проекты.
А вот продуманные проекты можно планировать на период с 4 мая по 19 июня, когда Юпитер будет в гармонии с Сатурном. Но успех будет вам сопутствовать при одном условии- у вас должен быть четкий план действий и точный финансовый расчет! Этот же аспект повторится в последние 2 месяца года.
Еще один важный день в году - 31 мая (соединение Юпитера - Северного узла). День может стать судьбоносным для многих. Запланируйте на этот день выходной и отправляйтесь на природу.
В этом году Меркурий будет ретроградным 4 раза. В это время не стоит начинать что-то новое. Лучше сосредоточьтесь на завершении старых недоделок
с 29 декабря 2022 по 18 января 2023;
с 21 апреля по 15 мая;
с 24 августа по 16 сентября;
с 13 декабря по 2 января 2024 года
Венера будет ретроградной в период с 23 июля по 4 сентября. Она считается планетой, отвечающей за любовные отношения и финансы. На это время не стоит планировать свадьбы, дорогие покупки, нежелательны процедуры красоты, пластические операции и прочие хирургические вмешательства.
Также, 2023 год - год четырех затмений. В дни затмений старайтесь не планировать дальние поездки, перелеты, операции.
В августе нас ждет пробное (не точное) сближение Юпитера с Ураном в Тельце. Для бизнесменов – это время, на которое стоит запланировать запуск совершенно новых продуктов в собственном бизнесе. Для тех, кто давно ждал особого случая, чтобы изменить жизнь -получит его в этом месяце.
Для большинства же, этот период станет не самым приятным с финансовой точки зрения. Подготовьтесь к нему заранее, сформировав подушку безопасности.
Вообще, осень 2023 будет относительно спокойной. И только ноябрь заставит понервничать тех, кто жил всегда одним днем и верил в быстрые деньги. Мошенники активизируются особенно в этот период, да и происходящие в мире события, заставят многих переживать за свои деньги. Будьте особенно осторожны и бдительны.
Конец года будет весьма благоприятным. 24 декабря Юпитер соединится с Белой Луной суля благоприятные события в следующем,2024 году.