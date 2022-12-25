Астрологический прогноз на 2023 год для знаков Зодиака: самые коварные даты

А вот продуманные проекты можно планировать на период с 4 мая по 19 июня, когда Юпитер будет в гармонии с Сатурном. Но успех будет вам сопутствовать при одном условии- у вас должен быть четкий план действий и точный финансовый расчет! Этот же аспект повторится в последние 2 месяца года.