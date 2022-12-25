Врач из Новосибирска перечислил смертельно опасные осложнения при кори

Корь – это высокозаразное вирусное инфекционное заболевание, которым в Новосибирской области уже заражены 14 человек. Большинство из них, взрослые и непривитые граждане. Чем для них опасна корь, рассказал Atas.info врач из Новосибирска Олег Цыпляев.