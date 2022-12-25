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Инвалидность за убеждение: врач из Новосибирска назвал страшные последствия кори

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
Врач из Новосибирска перечислил смертельно опасные осложнения при кори

Врач из Новосибирска перечислил смертельно опасные осложнения при кори

Корь – это высокозаразное вирусное инфекционное заболевание, которым в Новосибирской области уже заражены 14 человек. Большинство из них, взрослые и непривитые граждане. Чем для них опасна корь, рассказал Atas.info врач из Новосибирска Олег Цыпляев.

По словам специалиста, больные корью взрослые люди при несвоевременном лечении могут заработать ряд опасных заболеваний. На их здоровье также влияют тяжелые симптомы.

«Осложнения в тяжелых случаях или при несвоевременно начатом лечении – пневмония, менингит, полиэнцефалит, язва роговицы глаза, кератит, снижение слуха, поражение внутрибрюшных лимфоузлов. Самое опасное - коревой энцефалит, вызывающий воспаление головного мозга», - перечислил осложнения у взрослых врач клиники «1+1» Цыпляев.

После перенесения кори у человека развивается стойкий иммунитет. Поэтому повторных заражений не происходит. Чаще корью заболевают дети 2-5 лет, реже взрослые. Однако она может поразить вне зависимости от возраста людей, не получивших вакцинацию.

«Болезнь проходит за 1-2 недели без иммунологических нарушений. Развивается в несколько стадий: сначала 7-14 дней инкубационный период, потом проявляются симптомы. Среди них общая слабость и ломота в теле, насморк с обильным выделением, температура до 40 градусов, сильный кашель, воспаление оболочки глаз. Через 5 дней больной чувствует облегчение, но через день появляется высыпание. Сыпь выступает на шее, голове, а затем распространяется по всему телу. Она начинает бледнеть спустя ещё 5 дней», - рассказал врач.

Корь передается от больного воздушно-капельным путем. Опасность представляет пациент в первые дни. Можно инфицироваться в помещении, где недавно находился заболевший. Неопасным он считается только с 5 дня после появления сыпи.

Поэтому, по словам врача Олега Цыпляева, прививка взрослым очень важна. В зрелом возрасте высокие риски получить осложнения после кори.

Число заболевших корью выросло до 14 человек в Новосибирской области
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Врач#Корь#Заболевание
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