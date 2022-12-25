По словам специалиста, больные корью взрослые люди при несвоевременном лечении могут заработать ряд опасных заболеваний. На их здоровье также влияют тяжелые симптомы.
«Осложнения в тяжелых случаях или при несвоевременно начатом лечении – пневмония, менингит, полиэнцефалит, язва роговицы глаза, кератит, снижение слуха, поражение внутрибрюшных лимфоузлов. Самое опасное - коревой энцефалит, вызывающий воспаление головного мозга», - перечислил осложнения у взрослых врач клиники «1+1» Цыпляев.
После перенесения кори у человека развивается стойкий иммунитет. Поэтому повторных заражений не происходит. Чаще корью заболевают дети 2-5 лет, реже взрослые. Однако она может поразить вне зависимости от возраста людей, не получивших вакцинацию.
«Болезнь проходит за 1-2 недели без иммунологических нарушений. Развивается в несколько стадий: сначала 7-14 дней инкубационный период, потом проявляются симптомы. Среди них общая слабость и ломота в теле, насморк с обильным выделением, температура до 40 градусов, сильный кашель, воспаление оболочки глаз. Через 5 дней больной чувствует облегчение, но через день появляется высыпание. Сыпь выступает на шее, голове, а затем распространяется по всему телу. Она начинает бледнеть спустя ещё 5 дней», - рассказал врач.
Корь передается от больного воздушно-капельным путем. Опасность представляет пациент в первые дни. Можно инфицироваться в помещении, где недавно находился заболевший. Неопасным он считается только с 5 дня после появления сыпи.
Поэтому, по словам врача Олега Цыпляева, прививка взрослым очень важна. В зрелом возрасте высокие риски получить осложнения после кори.