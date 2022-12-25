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Мужчину обманули на 2 литра бензина на мобильной АЗС в Новосибирске

Сегодня, 04:26
Фото: 1MI
Автомобилисту залили на 2 литра бензина больше на мобильной АЗС в Новосибирске
Автомобилисту залили на 2 литра бензина больше на мобильной станции в Новосибирске. Об этом обмане он рассказал Atas.info.

Мужчина приехал на мобильную АЗС возле станции Мочище с 10-литровой канистрой. Попросил заполнить топливом, но кто-то перестарался и налил все 12 литров.

По словам сибиряка, такой щедрый запас бензина ему не нужен. За лишнее горючее ему пришлось переплачивать почти 100 рублей.

«Это обман. Я не просил 12 литров бензина и теперь получается, что переплатил. Ведь 1 литр около 43 рублей стоит», - рассказал читатель.

Примечательно, что зачастую водители жалуются на недолив бензина. А перелив похож на новую форму обмана. В таких случаях рекомендуют обращаться с жалобой к оператору АЗС, однако такого специалиста не найти на мобильных станциях. С этим видом бизнеса уже долгое время борются власти Новосибирска.

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#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#АЗС#Бензин
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