Мужчину обманули на 2 литра бензина на мобильной АЗС в Новосибирске

Примечательно, что зачастую водители жалуются на недолив бензина. А перелив похож на новую форму обмана. В таких случаях рекомендуют обращаться с жалобой к оператору АЗС, однако такого специалиста не найти на мобильных станциях. С этим видом бизнеса уже долгое время борются власти Новосибирска.