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Отец добровольца из Новосибирска изготовил печи для обогрева солдат на СВО

Сегодня, 08:42
Фото: отделение партии СРЗП в Новосибирской области
Отец добровольца из Новосибирска изготовил 24 печки для военных на СВО
Отец одного из добровольцев из Новосибирска своими руками изготовил 24 печки для блиндажей участков СВО. Об этом сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия - за Правду».

Как пишет «Царьград Новосибирск», мужчина изготовил печи из корпусов газовых баллонов. Каждая весит до 7-12 кг. Порядка 20 из них уже отправили на фронт, ещё 4 готовят к транспортировке.

Сын мастера сейчас проходит военную службу в батальоне «Оплот ЗА ПРАВДУ». Ему и его товарищам от партии также доставят лекарства, теплую одежду и вязаные носки.

Кроме того, в зону СВО перегонят автомобиль УАЗ, переоборудованием которого занимается зампред регионального отделения партии СРЗП в Новосибирской области Сергей Шилов.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Военные
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