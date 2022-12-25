Отец добровольца из Новосибирска изготовил печи для обогрева солдат на СВО

Как пишет «Царьград Новосибирск», мужчина изготовил печи из корпусов газовых баллонов. Каждая весит до 7-12 кг. Порядка 20 из них уже отправили на фронт, ещё 4 готовят к транспортировке.
Сын мастера сейчас проходит военную службу в батальоне «Оплот ЗА ПРАВДУ». Ему и его товарищам от партии также доставят лекарства, теплую одежду и вязаные носки.
Кроме того, в зону СВО перегонят автомобиль УАЗ, переоборудованием которого занимается зампред регионального отделения партии СРЗП в Новосибирской области Сергей Шилов.