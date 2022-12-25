В Новосибирске католики отметили Рождество в ночь на 25 декабря

В отличии от православной церкви, католическая встречает Рождество не 7 января, а 25 декабря. Прихожан на кануне праздника традиционно порадовали постановкой, посвященной рождению Иисуса Христа.
Вечернюю службу 24 декабря посетили свыше 100 новосибирцев-католиков. Сегодня состоятся ещё две: утром и днем.
Традиции празднования Рождества у католиков практически ничем не отличаются от православных верующих. Это семейный праздник - люди приглашают в гости родных и близких, собираются за большим столом и отмечают.
Стоит напомнить, рождественский сочельник встречают представители почти всех христианских конфессий мира. Даты празднования разнятся из-за системы летоисчисления -григорианский и юлианский календари.