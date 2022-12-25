atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске католики отметили Рождество в ночь на 25 декабря

Сегодня, 03:55
Фото: 1MI
Рождественский сочельник отметили католики в ночь на 25 декабря в Новосибирске
Рождественский сочельник отметили католики в ночь на 25 декабря в Новосибирске. Праздничную мессу для них провели в Кафедральном соборе Преображения Господня.

В отличии от православной церкви, католическая встречает Рождество не 7 января, а 25 декабря. Прихожан на кануне праздника традиционно порадовали постановкой, посвященной рождению Иисуса Христа.

Вечернюю службу 24 декабря посетили свыше 100 новосибирцев-католиков. Сегодня состоятся ещё две: утром и днем.

Традиции празднования Рождества у католиков практически ничем не отличаются от православных верующих. Это семейный праздник - люди приглашают в гости родных и близких, собираются за большим столом и отмечают.

Стоит напомнить, рождественский сочельник встречают представители почти всех христианских конфессий мира. Даты празднования разнятся из-за системы летоисчисления -григорианский и юлианский календари.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Рождество#Католики
Подпишитесь
Новосибирцы стоят в очереди, чтобы прокатиться на самом длинном катке на набережной
Вчера, 13:27
Показ «Аватар: Путь воды» стартовал в Новосибирске: где купить билет и смотреть
23 декабря 05:25
За бесплатным Оливье выстроились в очередь новосибирцы
Вчера, 09:13
В Новосибирске силовики задержали начальника Центрального ОБЭП: в чем его обвиняют
23 декабря 01:47
Больше Омска и Тюмени. На дороги Новосибирская область получит миллиарды рублей
23 декабря 07:26
Новый год и МЧМ: ТОП самых громких отмен-2022 в Новосибирске
22 декабря 09:12