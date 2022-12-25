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В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на предновогоднюю неделю

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI
Обильными снегопадами и резким потеплением завершится 2022 год в Новосибирске
Обильными снегопадами и резким потеплением завершится 2022 год в Новосибирске. Популярные онлайн сервисы составили прогноз погоды на последнюю неделю декабря.

По данным «Яндекс.Погода», грядущая неделя порадует горожан теплом до -8…-20°C. Уже в понедельник, 26 декабря, Новосибирск накроет легким снегопадом днем, порывы ветра составят 6 м/с. Ночью метелей не ожидается, а столбики термометра могут опуститься до -22.

Gismeteo прогнозирует снежные осадки в течение трех первых рабочих дней. При этом на сайте отмечается, что воздух будет прогреваться до конца недели с -21°C до -6. Но в новогоднюю ночь, возможно, нагрянет мороз до -25…30 градусов по Цельсию.

Снегопадов и вихрей не обещает сервис World Weather на следующей неделе. В среднем, по их данным, температура воздуха составит -15 градусов днем и -29 ночью.

Аналогично с «Гисметео» специалисты прогнозируют похолодание до -30°C в Новый год. При этом ветра совсем не будет, а уже с 1 января в дневное время будет теплеть.

#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#Погода на неделю#Новый год#Алина Шефер
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