В Новосибирске совершил экстренную посадку самолет рейса до Ноябрьска

Известно, что утром 24 декабря лайнер авиакомпании S7 вылетел из Новосибирска в Ноябрьск. При подлете к ВПП экипаж не смог выпустить закрылки и принял решение лететь обратно в Толмачево.
По возвращении самолет заменили. Пассажиры уже добрались до Ноябрьска.
На эти перемещения пассажиры потратили около 5 часов своего личного времени. Ведь полет до Ноябрьска занимает почти 2 часа – всего самолет преодолевает 1001 километров.
Напомним, ранее задержали на три дня рейс из Узбекистана в Новосибирск. По этому направлению стало часто случаться подобное из-за погодных условий.