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В Новосибирске совершил экстренную посадку самолет рейса до Ноябрьска

Сегодня, 05:27
Фото: atas.info
В Новосибирске совершил экстренную посадку самолет рейса до Ноябрьска
Самолет до Ноябрьска экстренно приземлился в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал «Aviaincident».

Известно, что утром 24 декабря лайнер авиакомпании S7 вылетел из Новосибирска в Ноябрьск. При подлете к ВПП экипаж не смог выпустить закрылки и принял решение лететь обратно в Толмачево.

По возвращении самолет заменили. Пассажиры уже добрались до Ноябрьска.

На эти перемещения пассажиры потратили около 5 часов своего личного времени. Ведь полет до Ноябрьска занимает почти 2 часа – всего самолет преодолевает 1001 километров.

Напомним, ранее задержали на три дня рейс из Узбекистана в Новосибирск. По этому направлению стало часто случаться подобное из-за погодных условий.

В Новосибирск прилетел самолет из Намангана с задержкой в три дня
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Рейс
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